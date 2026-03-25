3月24日、2024年7月末に起きた性加害事件裁判の渦中にある、元ジャングルポケットの斉藤慎二被告がXを更新。TikTokに自身をかたる“ニセモノ”がいるとポストした。《現在、私の名前・写真を使ったこちらの偽アカウントが確認されています!もし偽アカウントからメッセージが届いた場合は、絶対に返信せず、ブロックと通報をお願いします!》添えられた画像には、「バームさいとう」という名義のアカウントが。フォロワーは120