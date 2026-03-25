ホワイトハウスで会談する高市早苗首相（左）とトランプ米大統領＝19日、ワシントン（共同）高市早苗首相は25日の参院予算委員会で、トランプ米大統領との会談冒頭で「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ」と評価した発言について「渡米する飛行機の中で徹夜して懸命に考えた」と明らかにした。「さまざまな評価があることは承知している」とも述べた。発言の真意に関し、国際社会の平和と繁栄に向けて米国のリ