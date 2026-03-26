カリフォルニア州ロサンゼルスで係争中の民事訴訟において、Instagramを運営するMetaと、YouTubeを運営するGoogleにそれぞれ過失があると認められ、両社に対してうつ病と身体醜形障害を発症したユーザーに合計600万ドル(約9億5700万円)を支払うよう命じる判決が下りました。Social media trial: Meta and Google found negligent : NPRhttps://www.npr.org/2026/03/25/nx-s1-5746125/meta-youtube-social-media-trial-verdictLandm