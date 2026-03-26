「物流界の儀じょう隊」？ 西濃運輸の投稿が話題に小泉進次郎防衛大臣は2026年3月22日、整列した自衛隊の儀仗（ぎじょう）隊の画像を自身のXに投稿しました。この投稿に対し、西濃運輸（岐阜県大垣市）が予想外の “対抗” を見せ、ネット上で大きな反響を呼んでいます。【どっちもスゲー！！】これが「西濃運輸vs陸上自衛隊」の“整列対決”です（投稿を見る）小泉大臣は22日、ドイツのピストリウス国防大臣とともに海上自衛