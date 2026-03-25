25日、参議院予算委員会で、れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表が過激な言葉で高市早苗総理に迫った。【映像】奥田議員が“暴走”した瞬間（実際の様子）奥田議員は冒頭「今日も未来世代の子どもたち、春休みなのでたくさん傍聴に来ています。全ての子どもたち、そして全ての国民を貧困に陥らせない、飢え死ににさせない。それが政治の務めです。なぜこんなに一生懸命働いてもお金の心配ばかりしなきゃいけないの？ なぜ物の値