夫婦それぞれが会社を経営していると聞くと、高収入の家庭をイメージする人もいるでしょう。では、実際に世帯年収1500万円という水準は、高いのでしょうか、それとも低いのでしょうか。 本記事では、役員の平均給与や世帯年収の割合などのデータを基に、世帯年収1500万円が多いのか少ないのかについて、また、パワーカップルの特徴やメリット・デメリットについて解説します。 会社経営をしている