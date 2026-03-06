読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜)が6日、生放送され、司会を務める宮根誠司が休んだ。【写真】宮根誠司、『ミヤネ屋』20年目 オールドメディアと呼ばれる現状に言及番組の冒頭、西山耕平アナウンサーが「きょう宮根さん、予定していたお休みのため、私が進行させていただきます」と伝えた。続けて「どうぞ最後までお付き合いください」と話した。