タイ南部の中高一貫校で銃の発砲事件があり、現地メディアなどによりますと、生徒ら2人が負傷したということです。複数のタイメディアによりますと、11日夕方、タイ南部ソンクラー県にある中高一貫校にライフル銃を持った男が侵入しました。男は18歳とみられ、校内で銃を複数回発砲したということです。また、銃撃により、校長と生徒1人が負傷したとの情報があります。当時、学校には300人以上の生徒がいたとみられ、SNSに投稿され