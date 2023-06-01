ミャンマーの大統領に就任したミンアウンフライン氏＝10日、首都ネピドー（AP＝共同）【バンコク共同】タイのシーハサック外相は22日、ミャンマーの首都ネピドーで、新たな親軍政権の大統領に選出されたミンアウンフライン氏と会談した。ミンアウンフライン氏は、拘束が続く民主派指導者アウンサンスーチー氏について「（健康面で）十分な措置が取られており、今後さらに良い処遇を検討している」と述べた。タイ外務省が発表した