3月8日、タイ在住の一般ユーザーが投稿した現地ワコールの広告が波紋を呼んでいる。【写真】批判が殺到！炎上したタイワコールの「制服下着」広告《昨日、ショッピングモールで会ったんだけど、私だけがこれ変だと思うの？（翻訳）》背景に黒板が写り制服姿らしきファッションの若い3人の女性モデルが、シャツのボタンを外したりスカートをめくり上げ、下着を見せながらカメラ目線で決めている広告の写真が添えられていた。日