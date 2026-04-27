東京・霞が関の警察庁警察庁は27日、六つの国・地域と3〜4月にオンライン上の児童ポルノに関する集中取り締まりを実施し、日本では14〜72歳の男女99人を摘発したと発表した。中高生や高校教諭も含まれる。取り締まりに参加したのは日本の他、シンガポール、タイ、韓国香港ブルネイマレーシア。3月23日〜4月17日に実施し、計445人を摘発した。日本では児童買春・ポルノ禁止法違反容疑などで12人を逮捕、87人を書類送検し