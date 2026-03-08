今年の春節は中国人観光客の減少もあって例年より静かだったが、代わって存在感を高めているのがインド人観光客だ。急増する海外旅行需要の一方で、文化や習慣の違いから各国で摩擦も起きているという。タイで頻発するトラブルの実態とともに、急増する“新たな訪日客”とどう向き合うべきかを考える！◆立ち小便に売春婦への値切り！喧嘩騒ぎは日常茶飯事だったインドでは今、空前の海外旅行ブームが起きているが、各国で一部