瀬戸大也選手デイリー新潮

瀬戸大也が離婚を発表、2020年に報じられた不祥事がきっかけか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 10日に離婚を発表した瀬戸大也について、週刊新潮が伝えている
  • 瀬戸と馬淵優佳さん夫婦の転機となったのは、2020年の不倫報道だという
  • 夫婦は2024年に別居し、離婚協議中であることが報じられていた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 浜辺美波　深夜に味噌汁を調理し腹痛＆吐き気「食欲が前に出るんです…」
  2. 2. 【五輪】平野歩夢、骨盤を骨折していたことを明かす「膝もいまだに感覚がない」公式練習後に取材対応
  3. 3. 【スノボ】平野歩夢「1％でもあれば、滑りたい気持ちだった」骨折から奇跡的回復力で11日の予選へ
  4. 4. 瀬戸大也と馬淵優佳さん離婚、双方が発表「今後は子供たちとの生活を大切に」20年に不倫報道
  5. 5. 温泉施設がすべて消滅した温泉街
  6. 6. 瀬戸大也離婚 不祥事が発端か
  7. 7. ショートトラック混合、日本敗退
  8. 8. 宝くじ当せんで死亡率2〜3倍か
  9. 9. 羽賀研二逮捕 不同意わいせつか
  10. 10. 山田優の作った「チェア」が物議
  1. 11. 朝ドラが急失速…原因は明らかか
  2. 12. スノーボード平野歩は骨盤骨折
  3. 13. ジャングリア沖縄 存続の危機か
  4. 14. 神木隆之介が結婚「一般の方」
  5. 15. 太田光を絶賛の熊切に批判殺到
  6. 16. 森田望智と一時破局も「復縁」か
  7. 17. 羽賀容疑者 逮捕2週間に言い放つ
  8. 18. 生徒12人の裸を盗撮? 教諭を逮捕
  9. 19. 30代女性はしか感染 渡航歴なし
  10. 20. カフェイン入りコーヒーに新研究
  1. 1. 温泉施設がすべて消滅した温泉街
  2. 2. 羽賀研二逮捕 不同意わいせつか
  3. 3. ジャングリア沖縄 存続の危機か
  4. 4. 生徒12人の裸を盗撮? 教諭を逮捕
  5. 5. 30代女性はしか感染 渡航歴なし
  6. 6. 福祉手帳を有利な等級に改ざん
  7. 7. 線路沿いに頭部ない遺体 東京
  8. 8. 出産トラブル「脳の大半が壊死」
  9. 9. 上司からパワハラ 市職員が自殺
  10. 10. エプスタイン文書に秋篠宮さま?
  1. 11. 国内最高齢の男性 111歳で死去
  2. 12. 緊急避妊薬「レソエル72」販売へ
  3. 13. 異例 名門大学で定員割れ起きた
  4. 14. コインPに7年駐車 料金315万円
  5. 15. 水戸で女性殺害 川から凶器か
  6. 16. 神奈川県警作製チラシ SNSで物議
  7. 17. 中3女子失踪 足跡は新雪に消える
  8. 18. 愛子さまの選んだバッグが珍しい
  9. 19. 開始！ファミリ〜にゃ〜ト大作戦
  10. 20. 山手線内でスリ「誘われた気が」
  1. 1. 雪の中アイドルが水着 批判殺到
  2. 2. 怒り…東急不動産と住民が大モメ
  3. 3. キティデザイナー 46年ぶり交代
  4. 4. 国の借金 過去最大1342兆円超に
  5. 5. 小学生30人に聞いたリアルな悩み
  6. 6. 反高市派が高市氏のおかげで当選
  7. 7. 首相が維新に入閣要請「応じる」
  8. 8. 玉木氏 自民党の政党広告に苦言
  9. 9. 村上誠一郎氏に中道が声かけた噂
  10. 10. 小5で学ぶのに 森下千里氏に疑問
  1. 11. 高市首相へ「失礼質問」真意語る
  2. 12. 川崎で「投票数」と「票」合わず　6票多く、原因不明
  3. 13. 佳子さまに唸る 装いセンス抜群
  4. 14. 「意地悪」高市首相が質問に不満
  5. 15. 中道の歴史的大敗 岸谷氏が私見
  6. 16. 立民 小西氏以外にも暴言 炎上
  7. 17. イメチェン成功 高市氏のメイク
  8. 18. 出血多量で生まれると受験不利か
  9. 19. 生放送で「さなえちゃん大好き」
  10. 20. 橋下徹氏が吉村代表をガン詰め
  1. 1. カフェイン入りコーヒーに新研究
  2. 2. 「日本が米に敗れ激怒」と韓報道
  3. 3. 「母国に戻れない」日本で気づき
  4. 4. 充電満タンでも…人徳はスカスカ
  5. 5. 習近平主席が大和魂を覚醒させた
  6. 6. 韓国が受験戦争国? 日本来て理解
  7. 7. AIで脳が退化か 潜在的な危険性
  8. 8. 少女逮捕→一家全員姿消す 北
  9. 9. 70歳アグネス 変わらぬ美貌披露
  10. 10. 中国でコナン関連商品の販売禁止
  1. 11. K-POPドル トイレの水流さない?
  2. 12. ガラガラも潰れぬ商業施設 台湾
  3. 13. トゥクトゥクで行為丸見え 激怒
  4. 14. 許可ない スケート米代表を告発
  5. 15. 新婚夫婦が…韓国で衝撃事件簿
  6. 16. ガザ 検査室と血液バンクが危機
  7. 17. ロシア外務次官が日本に警告
  8. 18. フィジーでHIV感染急増 国際懸念
  9. 19. 米小学校の行事で旭日旗が登場
  10. 20. 歴史的大勝に…米中両国の反応は
  1. 1. 焼肉きんぐの会社 新業態を発表
  2. 2. ソープ業界激震 21店閉店のウラ
  3. 3. ファミチキで最も売れた味が復活
  4. 4. 狭小住宅購入したら予想外の恐怖
  5. 5. 残業キャンセルの解釈 9割が誤解
  6. 6. カメラのキタムラ 閉店ラッシュ
  7. 7. 外国人お断り…富士そばの混乱
  8. 8. 青色申告特別控除が改正…注意点
  9. 9. 大学1・2年希望職 公務員は2位に
  10. 10. マンションと戸建て論争の結論
  1. 11. シニアが…夜行バス利用してみた
  2. 12. いよ銀HD 2月10日後場の決算発表
  3. 13. すき家 ローストビーフ丼が復活
  4. 14. 冬になると閉鎖するスキー場の謎
  5. 15. ボーナス 800円の高級食パンのみ
  6. 16. ユニクロやGUの競合に急成長
  7. 17. 大富豪なのに朝食はマック なぜ
  8. 18. 「すしポリス」に米国猛反発 火付け役は中国、韓国人?
  9. 19. PayPayカード 6月に一部改悪か
  10. 20. 三菱UFJ銀行 新生活企画が話題
  1. 1. 安すぎるだろ 脅威のノートPC
  2. 2. ソニー ブルーレイの出荷終了へ
  3. 3. 2014年の今日、Firefox OSを搭載したスマホ「Flame」が発売されました：今日は何の日？
  4. 4. 中国ロボコン、シミュレーターと試験フィールド提供で技術者育てる
  5. 5. 無料で使えるようになったGoogle Meet！ Webブラウザだけで瞬時にビデオ会議をスタート
  6. 6. 血塗られた祭壇、踏みつけられた石像の頭……　熊切和嘉監督のシャーマニズム・ホラー『神社　悪魔のささやき』不穏な場面写真［ホラー通信］
  7. 7. 挿すだけですぐ使える！手元スイッチ付きのアルミ製Type-Cイヤホンマイク
  8. 8. Suica・PASMOの印字が薄い・読めない定期券は使っちゃいない？　今更聞けない定期券のナゾナゾ
  9. 9. [OnGoing Re:View]Vol.14 こなれた価格と作り込まれた画作り〜SONY PXW-Z150を試してみる
  10. 10. 米軍のスマート耳栓『TCAPS』は、爆発・発砲音から耳を保護しつつ指揮官の命令を聴き取り易く増強する
  1. 11. LEGO、空を飛ぶ。自作LEGOをドローン化するキットが販売開始。15分で完成、壊れてもいい設計
  2. 12. 家具のIKEAがAppleとARアプリを開発、自分の部屋に目当ての家具を試し置きできるようになる
  3. 13. iPhone 8は買いなのか？iPhone 8とiPhone 7の違いをムービーでわかりやすく解説するとこうなる
  4. 14. アンカーのAlexaスピーカーは税込4980円。手のひらサイズにアルミ合金振動板搭載
  5. 15. 格安のフルHDドライブレコーダー
  6. 16. エイサー、SIMフリー Chromebook 11 LTEを今春投入。ドコモ回線で高速通信が可能に
  7. 17. 【GH5&GH5S を活用した映像制作の現場レポート】イベント記録をGH5SのV-Log Lで撮る
  8. 18. ドコモdポイント Amazonで利用も
  9. 19. みずほ銀行とJR東日本がiPhoneでSuicaが使える「Mizuho Suica」を提供開始！銀行口座から直接チャージでき、Apple PayのSuicaと比べてクレジットカードがなくても利用可能
  10. 20. たまった名刺をLINEでも連携できる「myBridge」が便利すぎた！　挫折続きの黒歴史を克服できたワケ
  1. 1. 【五輪】平野歩夢、骨盤を骨折していたことを明かす「膝もいまだに感覚がない」公式練習後に取材対応
  2. 2. 【スノボ】平野歩夢「1％でもあれば、滑りたい気持ちだった」骨折から奇跡的回復力で11日の予選へ
  3. 3. 瀬戸大也離婚 不祥事が発端か
  4. 4. ショートトラック混合、日本敗退
  5. 5. スノーボード平野歩は骨盤骨折
  6. 6. 日本は金メダル盗まれた 不満も
  7. 7. 初音Sで3→9に「まじでミク」
  8. 8. フィギュア表彰式巡り組織委謝罪
  9. 9. 地方競馬史上最高 配当2億円超に
  10. 10. 五輪フィギュアでハプニング「衝撃的」「まさか…」　海外まで拡散、爆笑さらった日本女子の珍事
  1. 11. 「借金王」安田忠夫さんが死去
  2. 12. 村瀬心椛に金メダルかけた有名人
  3. 13. 誤認で五輪叶わず 日本代表怒り
  4. 14. 五輪ジャンプ金メダリスト、まさかの高所恐怖症だった　「体が反応してしまう…」スタートは高さ100m超
  5. 15. 韓国18歳 村瀬心椛に衝撃の一言
  6. 16. フィギュアの表彰台が物議に
  7. 17. 元格闘家 BDから3000万円請求か
  8. 18. 五輪で局部注射 女子選手も困惑
  9. 19. 藤岡ら 2月28日に騎手引退へ
  10. 20. 村瀬の名前で「椛」注目集まる
  1. 1. 浜辺美波　深夜に味噌汁を調理し腹痛＆吐き気「食欲が前に出るんです…」
  2. 2. 瀬戸大也と馬淵優佳さん離婚、双方が発表「今後は子供たちとの生活を大切に」20年に不倫報道
  3. 3. 山田優の作った「チェア」が物議
  4. 4. 朝ドラが急失速…原因は明らかか
  5. 5. 神木隆之介が結婚「一般の方」
  6. 6. 森田望智と一時破局も「復縁」か
  7. 7. 太田光を絶賛の熊切に批判殺到
  8. 8. 羽賀容疑者 逮捕2週間に言い放つ
  9. 9. 神木 9年前語った「好きな女性」
  10. 10. モンハン「大型拡張」正式発表
  1. 11. 米倉涼子が涙 約半年ぶり公の場
  2. 12. 石原さとみのSEXY衣装に息を飲む
  3. 13. 葉月里緒奈 選挙に「がっかり」
  4. 14. 羽賀容疑者の「本名」に驚きの声
  5. 15. マツコの復帰未定? 事務所が回答
  6. 16. 天海祐希 本名&母の職業を明かす
  7. 17. 飛行機に非常識な客…マツコ語る
  8. 18. 飲食店で寝転ぶ姿…二宮が物議
  9. 19. 羽賀容疑者 海外逃亡の可能性も?
  10. 20. NHK朝ドラ 主題歌はミセス新曲
  1. 1. 3COINSバイヤーが愛用する逸品
  2. 2. アラフィフへ推奨 ユニクロC商品
  3. 3. 夫疑念 妻の鞄からローション
  4. 4. 理想の夫は「家事ができる人」
  5. 5. ダイエットに35万円課金 賛否
  6. 6. 男女別 結婚ためらう理由を調査
  7. 7. 図々しいママ撃退した弁護士ママ
  8. 8. ユニクロCで購入可 春のオススメ
  9. 9. 健康的な体づくり持論 歌手語る
  10. 10. 2/13は「愛人の日」!?　不倫相手に贈るバレンタインのプレゼントはなんと......
  1. 11. チャンピオン×アトモス ラボ、初のコラボアイテム発売
  2. 12. 肌質別 オススメのメイク落とし
  3. 13. 【ラクマ】専用ページの作り方！画像作成や説明文は？トラブル対処法も
  4. 14. 20代・30代男性に聞いた「年上女性に色気を感じる瞬間」とは
  5. 15. 【毒親】服装も進路も容姿も「あなたのため」!?母の支配から抜け出し自分を取り戻すまでの物語【作者に聞く】
  6. 16. 3COINSの「おうち美容家電」
  7. 17. 1回で美姿勢に! 背中ストレッチ
  8. 18. 夫が不貞「生きるだけで精一杯」
  9. 19. 100均ブックエンド 神ワザ活用術
  10. 20. ポエムLINEを送るおじさんは痛い