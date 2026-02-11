2月10日、競泳男子の瀬戸大也と元飛び込み選手で現在はタレントとして活動する馬淵優佳が、それぞれのSNSで離婚したことを発表した。瀬戸は不倫騒動で世間を騒がせたが、馬淵は“異変”を見せていたようで──。馬淵はInstagramのストーリーズで、《私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げます。今後は子どもたちとの生活を大切に守りながら、これまで以上に仕事に邁進してまいり