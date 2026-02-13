2月10日、飛び込み女子元世界選手権代表の馬淵優佳さん（31）と競泳選手・瀬戸大也（31）が離婚を発表。2020年9月の不倫報道から約5年半。当時は謝罪とともに夫婦関係の継続が伝えられていたが、時間を経て決断に至った形だ。＊＊＊【現場写真】ブルーのTシャツに身を包み、スッキリとした足取りでホテルを出る瀬戸。相手女性の姿もふたりは2017年5月に結婚し、その半年後に馬淵さんは競技を引退。翌2018年には長女が誕生し