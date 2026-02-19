競泳男子・リオ五輪銅メダリストの瀬戸大也選手と、飛び込み女子元世界選手権代表の馬淵優佳さんが今月10日、離婚したことをお互いのSNSで発表した。 2020年には週刊誌によって瀬戸選手の不倫が報じられたが、当時は婚姻関係を続けた2人。時間を経て今年、離婚という大きな決断に至ったようだ。 2人の離婚理由については明かされていないが、一般論として、不倫発覚後に婚姻関係を続けていた場合でも、その不倫を理由に離婚する