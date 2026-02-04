女子高校生8人がけがをする事故が発生。高齢男性が運転する車が突っ込んだとみられています。◇現場にかけつけた消防。その近くには、白い車両にシートを広げる警察官の姿がありました。4日午後2時半前、近隣住民から「歩行者の列に乗用車が突っ込んだ」と通報が入りました。この車を運転していたのは、70代の男性。歩行者の列に突っ込む事故が起きたのです。現場は、車通りの多い茨城県日立市の国道。縁石には車が乗り上げ