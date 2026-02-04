ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 茨城で車が歩行者の列に突っ込み女子高校生8人けが 70代男性が運転 高齢ドライバーの事故 国内の事件・事故 交通事故 高齢者 高校生 茨城県 時事ニュース 日テレNEWS NNN 茨城で車が歩行者の列に突っ込み女子高校生8人けが 70代男性が運転 2026年2月4日 20時35分 リンクをコピーする 女子高校生8人がけがをする事故が発生。高齢男性が運転する車が突っ込んだとみられています。◇現場にかけつけた消防。その近くには、白い車両にシートを広げる警察官の姿がありました。4日午後2時半前、近隣住民から「歩行者の列に乗用車が突っ込んだ」と通報が入りました。この車を運転していたのは、70代の男性。歩行者の列に突っ込む事故が起きたのです。現場は、車通りの多い茨城県日立市の国道。縁石には車が乗り上げ 記事を読む 関連の最新ニュース 高齢ドライバーの事故 記事時間 12/11 18:00 福岡のスーパーに86歳が運転する車が突っ込む 店内を20mほど進む 記事時間 10/19 19:05 山口の国道で車同士が正面衝突し3人死傷 死亡した高齢夫婦の車が逆走か 記事時間 10/17 22:06 名古屋で車が歩行者に突っ込み3人死傷 71歳男「夜通し運転していた」 おすすめ記事