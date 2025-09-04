防犯カメラが捉えていたのは、車が線路に進入する瞬間でした。画面右上を走行する1台の乗用車。手前のトラックに隠れ姿を消しますが、再び現れた次の瞬間、ゆっくりと走行を続けます。しかし、この場所は線路の中。これを見て驚いたのか、他の車が近くで停車。中から人が降りてきました。さらに作業服姿の人物も現れ、車へ向かいました。すると、車の中から高齢男性が降りてきたのが見えます。高齢男性は両脇を抱えられるように線