福岡のスーパーに86歳が運転する車が突っ込む 店内を20mほど進む
2025年12月11日 17時56分

ざっくり言うと
10日午後、福岡県宗像市のスーパーに車が突っ込む事故が発生した
車はスーパーの入り口のガラスを割り、店内を約20mほど進んで停止
運転していたのは86歳の男性で、警察は運転操作を誤ったとみて調べている

関連の最新ニュース
高齢ドライバーの事故

福岡のスーパーに86歳が運転する車が突っ込む 店内を20mほど進む
10/19 19:05 山口の国道で車同士が正面衝突し3人死傷 死亡した高齢夫婦の車が逆走か
10/17 22:06 名古屋で車が歩行者に突っ込み3人死傷 71歳男「夜通し運転していた」