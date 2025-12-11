日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

福岡のスーパーに86歳が運転する車が突っ込む 店内を20mほど進む

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 10日午後、福岡県宗像市のスーパーに車が突っ込む事故が発生した
  • 車はスーパーの入り口のガラスを割り、店内を約20mほど進んで停止
  • 運転していたのは86歳の男性で、警察は運転操作を誤ったとみて調べている
