名古屋で車が歩行者に突っ込み3人死傷 71歳男「夜通し運転していた」

2025年10月17日 22時3分

愛知県の名古屋駅近くで車が歩行者に突っ込み、3人が死傷した事故
運転していた71歳男が危険運転致死傷の疑いで送検された
調べに「夜通し運転していた」という趣旨の供述をしているとされる