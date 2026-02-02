「くら寿司」は、2月6日（金）から、イラストレーターのぢゅのが手がける『mofusand』と初のコラボキャンペーンを、全国の店舗で実施する。【写真】にゃんともかわいい！『mofusand』コラボメニュー＆グッズ一覧■コラボメニュー5種も展開今回開催されるのは、『mofusand』のにゃんこたちをモチーフとした全5種のコラボメニューの販売をはじめ、描き下ろしの限定デザインを使用したグッズが当たる「ビッくらポン！」などが登