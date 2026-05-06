すし作家の岡田大介さん=江藤海彦撮影著者の岡田大介さんは人気のすし職人であり、その貪欲なすしへの探求心と活動の幅広さはとどまるところを知りません。2026年2月に刊行した新書は『すしを極める職人が知っている旨い食べ方』（ハヤカワ新書）という、すし好きなら素通りできない魅惑のタイトル。この本への思いやすしの魅力について、岡田さんに話を聞きました。（文：江澤香織、写真：江藤海彦、編集：笹川ねこ）お話を聞