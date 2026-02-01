1日、「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAME 2025-26 KOBE MEN」がGLION ARENA KOBEで開催。9,342人の観客が見守った中、宮浦健人率いる「TEAM KENTO」がセットカウント3-0で勝利。真剣モードの試合だけでなくいくつものパフォーマンスで会場を盛り上げた。 TEAM KENTOの一員として3セットにわたりプレーしたトリー・デファルコ（ジェイテクトSTINGS愛知）は、最もサーブスピード