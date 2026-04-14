RENA
1991年6月29日生まれ。日本の女子シュートボクサー、総合格闘家。
2026年8月6日
2026年7月31日
2026年7月25日
2026年7月23日
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井上尚弥が弟・拓真の成長を絶賛、那須川天心との再戦に期待を寄せる
昨年11月の初戦は拓真が3-0の大差判定勝ちでベルトを獲得していた
THE ANSWER
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井上拓真と那須川天心が9月27日に再戦、WBC世界バンタム級王座を懸け激突
9月27日にTOYOTA ARENA TOKYOでタイトルマッチが行われる予定である
THE ANSWER
2026年7月21日
2026年7月20日
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榊原CEOがシェイドゥラエフ戦の舞台裏と朝倉・平本再戦の可能性を語る
榊原信行CEOがシェイドゥラエフvsマッキーの舞台裏や交渉経緯を明かした
オリコンニュース
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超RIZIN.5で朝倉未来vs青木真也、平本蓮vsダウトベックら全8試合が決定
朝倉未来vs青木真也、シェイドゥラエフvsAJ・マッキーなど全8試合が決定
オリコンニュース
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「超RIZIN.5」の対戦カード発表 朝倉未来vs青木真也が電撃決定
朝倉未来vs青木真也など注目カードが電撃発表され話題を呼んでいる
スポニチアネックス