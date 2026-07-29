西田有志
日本の男子バレーボール選手。2018年5月に日本代表デビューを果たす。
2026年8月4日
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石川・西田ら 次戦へ気持ち切替
TBS NEWS DIG
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バレーボール日本代表が世界中で愛される理由、VNL運営幹部が分析
運営責任者は「世界中で日本は2番目のチーム」と人気の高さを表現した
THE ANSWER
2026年8月3日
2026年8月2日
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バレー男子日本がVNLで4位、西田有志がアジア選手権での巻き返しを誓う
高橋藍が２０得点も「自分が得点を取れなかったことが負けにつながった」と猛省
東スポWEB
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男子バレー アジア選手権へ再起
TBS NEWS DIG
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男子バレー日本 4位でVNL終える
TBS NEWS DIG
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バレー男子日本代表がスロベニアに敗れ、2年ぶりのメダル獲得を逃す
日本はスロベニアに1―3で敗れ、2年ぶりのメダル獲得を逃している
スポーツ報知
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バレーボール男子NZでスロベニア敗北、高橋藍「大事なところ取れてない」
日本はスロベニアに1―3で敗れ、2年ぶりのメダル獲得を逃した
スポニチアネックス
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石川祐希がコート入場で方向を間違え、西田有志がすかさずフォロー
THE ANSWER
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日本男子バレーが準決勝で米国にフルセット敗退、3位決定戦へ
エース高橋藍が徹底マークを受け、石川祐希・西田有志も及ばなかった
スポニチアネックス