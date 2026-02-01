緊急避妊薬「ノルレボ」（第一三共ヘルスケア提供）望まない妊娠を防ぐために性交後に服用する緊急避妊薬「ノルレボ」が2日、全国の薬局やドラッグストアで処方箋不要の市販薬として販売開始される。年齢制限はなく親の同意は不要。薬剤師の面前での服用が条件となる。緊急時に服用を急ぐ女性が、薬を入手しやすくなる。緊急避妊薬はアフターピルとも呼ばれ、性交から72時間以内に服用する必要がある。海外では既に多くの国で