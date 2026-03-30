既婚者向けコミュニティ『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）は、子どもを持つセックスレス“じゃない”夫婦が、出産や育児を経た後に性生活の頻度は妊娠前と比べてどのように変化しているのか、また、どのようなプロセスを経て性行為を再開しているのかについて深堀りしました。【調査結果を見る】レス“じゃない”夫婦は出産後、どのように性行為を再開したのか？調査は、子どもを持ち