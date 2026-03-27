子育て世代の切実な悩みに対し、人気芸人が放ったあまりに身も蓋もない一言が物議を醸している。寝室での夫婦のプライバシーに関する話題から、自身の驚くべき行動パターンを暴露。その赤裸々すぎる告白に、女性共演者たちから悲鳴に近いツッコミが飛んだ。【映像】妻と「リビングで」衝撃発言＆行動25日のかまいたちがMCを務める『これ余談なんですけど・・・』（テレビ朝日系）では、JOYが「子供を寝かしつけた後、いつまで3