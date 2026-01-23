北朝鮮の金正恩総書記が1月20日、温堡（オンポ）勤労者休養所の竣工式に参加した際、黒いロングコートに革靴姿で女湯などを見て回ったことが話題となっている。北朝鮮において入浴施設は、隠微な話題に事欠かない。北朝鮮には、こうした公営施設のほかにもトンジュ（金主、ニューリッチ）が経営するスーパー銭湯があり、多くの場合、個室を備えている。北朝鮮第2の都市、咸興（ハムン）市内にもスパ銭があるのだが、ここの個室で起