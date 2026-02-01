犬は飼い主に従順だが、猫はどこかツンデレなところがある。この差は、単なる犬猫の性格の違いではない。猫が家畜化されてきた歴史をたどっていくと、人と一定の距離を保ち続けてきた理由が見えてきた。猫と人間の奇妙な関係に迫る。※本稿は、動物行動学博士のサラ・ブラウン著、清水由貴子訳『ネコの言葉を科学する』（草思社）の一部を抜粋・編集したものです。いま飼われているイエネコはすべてヤマネコから進化した猫はいっ