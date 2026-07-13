カルロス
『カルロス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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佐野航大のPSV移籍前の欠場にNECのTDが「合意が守られなかった」と苦言
佐野は8月4日のCL予選オリンピアコス戦を急遽欠場したとのこと
サッカーダイジェストWeb
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ネイマールがブラジルカップ勝利後に相手チームを挑発、レモ会長が痛烈批判
ネイマールがミックスゾーンで相手選手らを執拗に挑発したと報じられた
サッカーダイジェストWeb
2026年8月3日
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パルマ鈴木彩艶にPSGが60億円オファー、監督は去就を明言せず
パリ・サンジェルマンがパルマに約60億円の正式オファーを出したと報じられた
サッカーダイジェストWeb
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アマ世界王者・坪井智也がプロ5戦目でWBC世界王座決定戦に臨む
9月27日にトヨタアリーナ東京で南アフリカのマラジカと対戦予定で
スポーツ報知
2026年8月2日
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ヤンキースがスクーバル獲得を目指すも、またもドジャースに敗れる
ドジャースが電撃トレードを成立させ、ヤンキースは涙をのんだとのこと
フルカウント
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トランプ大統領がFIFA会長のW杯売却計画への関与を完全否定
トランプ大統領は記者に問われ「誰だって？」と冷淡に返答し関与を否定した
サッカーダイジェストWeb
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窮地のインファンティーノ会長、来年3月のFIFA会長選で4選なるか
W杯権益売却計画への批判でインファンティーノ会長の足元が揺らいでいる
サッカーダイジェストWeb
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FIFAが子会社設立計画を発表からわずか3日で撤回、各連盟の反発受け
欧州など複数連盟がボイコットを表明し、公表からわずか3日での撤回となった
スポニチアネックス
2026年7月29日
2026年7月28日
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部品メーカーが日産離れを加速、トヨタとの向き合い方に大きな差
日産は値引き要求が厳しい上、部品メーカーの改善提案に応じないという
プレジデントオンライン
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西武がNPB史上初となるインド人投手・モーレと育成選手契約を締結
野球歴わずか約6年でMAX150キロを記録し、今年6月のトライアウトで評価されたという
THE ANSWER
2026年7月27日
2026年7月18日
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アルゼンチンが史上3か国目のW杯連覇へ、過去2大会との決定的な違い
サッカーダイジェストWeb
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ミレイ大統領がW杯決勝の現地観戦を固辞、縁起担ぎで自宅観戦を宣言
これまでの7試合すべて自宅観戦で全勝のため習慣を変えたくないという
サッカーダイジェストWeb