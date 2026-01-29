【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２８日の記者会見で、米経済は「驚くほど強い」と述べ、追加利下げに慎重な見方を示唆した。人工知能（ＡＩ）への旺盛な投資が追い風になっている。市場では当面の利下げ観測が後退したが、トランプ大統領の利下げ圧力を退けた形で対立が今後深まる恐れがある。「個人消費は底堅く、設備投資も拡大を続けている」。パウエル氏は会見で、景気を刺激する