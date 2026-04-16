4月15日に発売された『月刊コロコロコミック』5月号で、1977年5月発売の創刊号より掲載された『ドラえもん』が最終回を迎えた。現在も“原作”の連載が続いていたことに驚く声と共に、かつての読者だった“元少年”たちはコロコロの現価格にも驚いてーー。【写真】ネット民も驚いた『コロコロコミック』のドラえもん最終回【「藤子・F・不二雄名作劇場 ドラえもん」は今月号で最終回となります。長い間応援いただき誠にありがと