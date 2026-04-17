元プロレスラーでタレントの長州力（74）が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で書類送検された長州小力（54）から謝罪の電話があったことを明かした。【写真】「素敵なお写真」長州力が公開した長瀬智也との食事会2ショット長州はこの日、「【長州小力よ】『人身事故じゃなくてよかったが網走に行ってこいコラ』」と題した動画を更新。その中で長州は小力から数年ぶりに