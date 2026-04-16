2026年のゴールデンウィークに予定がないという人が4割を超えました。インテージの調査によりますと、2026年のゴールデンウィークに「予定がない」と回答した人は、41.2％となりました。2025年から4.7ポイント増え、調査を始めた2023年以降で最多です。また、ゴールデンウィークにかける予算は1人あたり平均2万7660円で、2025年に比べ1500円ほど減りました。予算を減らした理由として「物価高や円安」をあげた人が49.2％と、最も多