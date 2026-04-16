中道改革連合・立憲民主党・公明党は１６日、国会内で合同政調審議会を開催。イラン情勢に伴う原油高などによる影響調査を発表した。３党調査結果報告書では、イラン情勢の緊迫化を背景に原油高の高騰、国民生活や事業活動におよぼす影響を把握するため、全国の３党所属議員たちによる聞き取り調査（３月２７日〜４月１３日）を実施。個人・法人合わせて１万２０００件以上の対象者から回答を得られた。個人調査の結果では、