国際通貨基金（IMF）が韓国の国内総生産（GDP）に対する一般政府負債（D2）の比率が2029年に60％を超えるだろうという見通しを出した。IMFは韓国を「今後負債比率が有意味に増加する国」に分類した。IMFは16日、「財政点検報告書」4月号を通じ、韓国のGDP比の政府負債比率が今年の54．4％から2029年には60．1％に上昇し、2031年には63．1％まで上がるものと予想した。一般政府負債は中央・地方政府債務（D1）に非営利公共機関の負