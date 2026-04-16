まもなくGWが始まりますが、イラン情勢の悪化は旅行業界にも影響を及ぼしています。様々な業界から不安の声も上がっていますが、消費への影響はいつまで続くのでしょうか。【写真で見る】4月に比べ約2万円も…「燃油サーチャージ」どれくらい上がった？約2万円も上昇？引き上がる“燃油サーチャージ山形純菜キャスター:2026年のGW（ゴールデンウィーク）は5月2日〜6日までの5連休。そして、4月30日と5月1日を休めば8連休。さらに