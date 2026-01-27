ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 狩野英孝が2025年に流行したグルメを試食 納得の美味しさ サウナ カップ麺 グルテンフリー スパイ 香り アサイ 狩野英孝 中国 YouTube E-TALENTBANK 狩野英孝が2025年に流行したグルメを試食 納得の美味しさ 2026年1月27日 19時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 狩野英孝がYouTubeで、2025年に流行したグルメを試食する企画を公開した 「中華房麻辣燙」はビリっと痺れるスパイスと唐辛子の辛味が効いたスープ 「うわ!辛っ!後からすごいくるね」「美味いもん!」と納得した様子だった 記事を読む おすすめ記事 礼衣、川谷絵音をゲストに迎えた新曲「ハートマーク」リリース 2026年1月21日 13時52分 ドラマ考察系YouTuberが解説、『リブート』の整形は国家プロジェクトか？鈴木亮平と戸田恵梨香は潜入捜査官だった 2026年1月22日 18時37分 【2月19日(木)まで視聴可能】『デスノート THE MUSICAL』舞台本編映像配信決定！視聴券絶賛販売中 2026年1月25日 12時0分 なにわ男子生配信で「変な音が」大橋和也に異変 「事件で草」「泣いてるやんw」視聴者騒然のワケ 2026年1月22日 18時13分 大河ドラマ考察YouTuberが解説「豊臣秀吉を作ったのは家康」という新解釈 2026年1月26日 11時8分