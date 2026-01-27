狩野英孝、流行りの“カップ麺”を絶賛「クセになる」「罪悪感がないというか」 E-TALENTBANK

狩野英孝が2025年に流行したグルメを試食 納得の美味しさ

  • 狩野英孝YouTubeで、2025年に流行したグルメを試食する企画を公開した
  • 「中華房麻辣燙」はビリっと痺れるスパイスと唐辛子の辛味が効いたスープ
  • 「うわ!辛っ!後からすごいくるね」「美味いもん!」と納得した様子だった
