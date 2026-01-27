狩野英孝、流行りの“カップ麺”を絶賛「クセになる」「罪悪感がないというか」

狩野英孝さんが、自身のYouTubeチャンネルに『2025年に流行した食べ物を食べてみる！アサイー チョコマシュマロ 麻辣湯！』の動画を投稿。動画では、狩野さんが“2025年に流行したグルメ”を試食し、感想を話す企画を公開してくれました。その中で、狩野さんが絶賛したカップ麺をピックアップします！

2025年は麻辣湯（マーラータン）が流行したとして、今回用意されていたカップ麺がこちら。

■グルテンフリーのカップ麺

iSDG（医食同源） / 中華房 麻辣燙（マーラータン）（公式サイトへ）

中国で親しまれている麻辣燙は、ビリっと痺れるスパイスと唐辛子の辛味が効いたスープで、一度食べたらクセになる一品。

こちらの商品は、もちもち食感のさつまいも麺を使用しているため、小麦を含まないグルテンフリーの商品（※）

にんじん、キャベツ、ごま、チンゲン菜、青ねぎ、湯葉といった具材入りで、カップに付属の粉末スープと熱湯を注げば2分で簡単に、本格的な麻辣燙を楽しむことができます。

（※）グルテンを含まないさつま芋でん粉で作られた春雨を使用

◼︎狩野さんも納得の美味しさ

狩野さんは「匂いがもうすげぇ食をそそる香りですね」とコメントしつつ試食すると「うわ！辛っ！後からすごいくるね」「はい。流行ります、これ」「美味いもん！」と納得した様子。

また、「春雨なんですけど。一切、小麦使ってないんだろうけど、でもやっぱラーメン食べてる感覚になるもんね。すすってると。罪悪感がないというか」「サウナブームもそうだけどさ。辛いもの食べて汗を出したいんだろうね。汗かいて整う感じ」と、流行についても分析。

そして「日本の町中華にはない香辛料というかさ。このスパイスな感じがやっぱハマっちゃう気持ちがすごいわかる！クセになる感じ」「うまっ！」と絶賛していました♪

■動画もチェック

動画では、このほかにも“2025年に流行したグルメ”を食べて感想を語る様子が公開されています。

ぜひチェックしてみてくださいね。