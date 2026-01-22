朝の忙しい時間や、出かける直前に限って「ちょっとトイレ行ってくる」と言って席を立ち、なかなか戻ってこない……。そんなダンナさんに、イラッとした経験はありませんか？今回ママスタセレクトではそんなダンナさんのトイレ事情についてアンケートを実施しました。「ダンナさんのトイレは長いですか？」と問いかけた今回のアンケート。1,000人を超えるママたちからリアルな声が寄せられました。関心の高さがうかがえます。ダ