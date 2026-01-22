【1,000人超が回答】トイレが長い男性は何割？妻が見たダンナのお手洗い事情＜ママのリアル調査＞
朝の忙しい時間や、出かける直前に限って「ちょっとトイレ行ってくる」と言って席を立ち、なかなか戻ってこない……。そんなダンナさんに、イラッとした経験はありませんか？ 今回ママスタセレクトではそんなダンナさんのトイレ事情についてアンケートを実施しました。
「ダンナさんのトイレは長いですか？」と問いかけた今回のアンケート。1,000人を超えるママたちからリアルな声が寄せられました。関心の高さがうかがえます。
選択肢に「はい」「いいえ」「その他」の3つを設定したところ、「はい」を選択したママは71.0％に達し、じつに7割以上のママたちが「長い！」と感じていることがわかります。
一方で「いいえ」と答えたママは25.0％、その他は4.0％にとどまり、多くの家庭でダンナさんの「トイレ長すぎ問題」が起きている実態が明らかになりました。
トイレタイムが「長い」ダンナさんが多数派に
ママたちのコメントから、ダンナさんのトイレが長くなる理由がみえてきました。
理由の大半は「スマホ」
『昔は漫画本を持ち込み。今はスマホを持ち込んで20分は居座っている』
『スマホでYouTubeを見てる』
『スマホでゲームをするか漫画を読んでるか……』
『スマホでNetflixみてる』
ダンナさんのトイレが長い理由。その断トツは「スマホ」の存在にありました。用を足すだけでなく、動画視聴・ゲーム・SNSといった「完全なひとり時間」の場としてトイレを使っている様子が浮き彫りになっています。
とはいえ、スマホは肌身離さず持っていることの多いもの。場合によっては食卓に乗せることもあるのでは……？ そんなアイテムをトイレに持ち込むとは！ 衛生的にも問題があると感じます……。
体質だから仕方ない
一方で、体質を理由に長時間になるケースも少なくありません。
『子どものころからお腹が弱いので、長くトイレに居座っている』
『なかなか出ないらしい』
「繊細な腸をもちあわせております」といった優しいコメントもあります。「体質だから仕方ない」と理解している穏やかなママたちもいるようです。
妻たちの本音コメント
ダンナさんのトイレが長いことについて、ママたちはどう思っているのでしょうか。コメントの端々からは本音がみえてきます。
『何度注意してもスマホを持って行くので、そのうち落とせばいいのにと思っている』
『朝はその長さに待っていられず、よく追い出しています』
「内心では落とせばいいのにと思っている」「よく追い出す」など、笑い混じりながらもイライラしている様子が伝わってきます。長居している本人にとっては気にならない時間も、待たされる側にとっては正直ツライものです。日常的にイライラを募らせているママたちも少なくないようですね。
なかには「すぐ出てくる」「本当に用を足しているだけ」といったコメントも少なからず存在しました。つまりダンナさんの全員が全員、トイレ時間が長いわけではないこともわかります。
トイレ時間が長くなるポイント
1：トイレが「用を足す場所」から「完全なひとり時間」へ
今回のアンケートで圧倒的に多かったのが、「スマホを見ているから長い」という声でした。ゲーム、動画、SNSなど、トイレが誰にも邪魔されずにスマホに集中できる「貴重な個室」になっているようです。とくに子育て世帯では、家の中で完全なひとり時間を確保するのが難しくなりがちです。その結果「トイレ＝唯一の自由時間」として無意識に長居してしまうダンナさんも少なくないのかもしれません。
とはいえ、傍からみれば「ただスマホをいじっているだけ」です。そのギャップが、妻側のモヤモヤにつながっていると考えられます。
2：「体質だから仕方ない」
コメントには「お腹が弱い」「下痢になりやすい」「出し切るのに時間がかかる」といったダンナさんの体質を理由にする声も少なくありませんでした。実際、体調の問題で時間がかかる場合は、本人にとってもツライものです。
ただ「長くなるときは申告してくれるから許せる」という声もあり、問題は「長さそのもの」よりも、「事情が共有されているかどうか」なのかもしれません。
イライラが募るのは「タイミングの悪さ」
特にママたちから不満の声が集中したのは、朝の忙しい時間帯や外出直前のトイレです。
『スマホ持ち込んでYouTube！ そんなことしてる暇があるなら、子どもの準備を手伝ってほしい！』
わが子の外出準備、家事など時間との戦いの中で、ダンナさんにトイレへ籠もられると「なぜ今？」という気持ちになりますよね。ママがフル回転で動いている最中に、ダンナさんだけが「ゆっくり座ってスマホ時間」。この構図が、トイレの長さ以上にストレスを生んでいるのかもしれません。
小さなモヤモヤこそ、話し合いのきっかけに
今回のアンケートでは、約7割のママが「ダンナさんのトイレが長い」と回答し、その背景には、スマホの存在と体質的な理由、そしてひとり時間への欲求が複雑に絡み合っていることがみえてきました。
けれど問題の本質は「長いか短いか」ではなく、その時間が家庭の流れを止めていないか、気遣いがあるかどうか、なのかもしれません。「ちょっと長くなる」のひと言や「今は控えてほしい」といった夫婦の会話があるだけで、日々のストレスを大きく減らしてくれるのではないでしょうか……？
トイレ問題が深刻な夫婦喧嘩へ発展する前に、笑って話し合えるうちに。小さなモヤモヤこそ、夫婦のコミュニケーションを見直す大切なサインといえそうです。
【アンケート概要】
総回答数：1,082票
調査方法：インターネット
調査月：2025年12月
調査・分析：ママスタセレクト編集部
文・編集部