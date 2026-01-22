トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランド併合の意志を露骨に表す中、米国の隣国であり長い核心友好国のカナダでも危機感が強まっている。カナダは国防費を大幅に増額する一方、米国との武力衝突まで想定した仮想シナリオを検討し、対応態勢を強化している。20日（現地時間）のCNNによると、カナダのマーク・カーニー首相はこの日、スイス・ダボスで開催された世界経済フォーラム（WEF）での演説で「強大国が経済的統合を