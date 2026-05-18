あと1カ月足らずで、米国・カナダ・メキシコ3カ国共催のFIFAワールドカップ2026が開幕する。開幕を前に、「世界のスーパーマーケット」の異名を取る中国浙江省の義烏市もまた、しばしば検索トレンド入りするようになった。2002年に日本と韓国が共同開催したW杯から2022年に中東のカタールで行われたW杯に至る歴代大会だけでなく、まもなく開催される北米3カ国共催W杯に至るまで、熱く盛り上がる数々のシーンには常に義烏で製造され