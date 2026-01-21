「アークナイツ:エンドフィールド」1月22日に全世界同時リリースGAME Watch

「アークナイツ:エンドフィールド」1月22日に全世界同時リリース

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「アークナイツ:エンドフィールド」が22日に全世界同時リリースされる
  • 基本プレイ無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制
  • 美しくも危険に満ちた世界「タロII」を探索し、資源を集めていく
