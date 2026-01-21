50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤¬3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³°¿©Âç¼ê¤Î¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ë½ç¼¡Å¾´¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£2025Ç¯12·îËö¸½ºß¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤ÏÁ´¹ñ106Å¹¤Ç¡¢3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï1972Ç¯¤Ë1¹æÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¡Ö¤¨