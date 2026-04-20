ハンバーガーやポテトは気にしても、飲み物までは無警戒――そんな人は多いのではないでしょうか。実はファストフードで見落としやすいのが、シェイクや甘い飲み物です。何気なく選ぶ一杯が、体への負担を静かに増やしている可能性があります。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。ファストフードのシェイクはヤバいフ