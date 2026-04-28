2026年4月26日、香港メディア・香港01は、世界販売首位に立った中国車が、海外ブランドの模倣によりデザインの独自性を失いつつあるとの批判が出ていると報じた。記事は、第19回北京国際自動車展覧会（北京モーターショー2026）が4月24日に北京市の中国国際展覧センターなどで開幕したと紹介。世界最大級の規模で、21の国と地域から1000社近い企業が参加したほか、出展車両1451台のうち181台が世界初公開となると伝えた。また、中