湯沢駅前に菅義偉元総理の銅像が建立されていることで有名な、秋田県湯沢市。菅氏の出身地でありながら、中心市街地の衰退と人口減少に苦しむ市に、「マクドナルド」と「ドトール」がオープンすると発表された。マクドナルドは国道13号線沿い、ドトールは菅氏の銅像の近くに市が建設を進める複合施設「Yuinas（ゆいなす）」の１階に出店が決まったという。このニュースは地元紙「秋田魁新報」などが大々的に報じ、SNSを見ると