日本では最近、食品、電気、ガス、日用品が軒並み値上がりし、多くの日本メディアが「値上げの春」と報道した。調査会社の帝国データバンクがこのほど発表したデータによると、原材料、包装資材、人件費の上昇を受け、日本の主要食品・飲料品メーカー195社が値上げを予定しており、対象商品は2798品目に上る見込みだ。今年に入り、1カ月の間に2000品目以上の商品が値上げされるのは今回が初めてとなる。今回の値上げラッシュはコス